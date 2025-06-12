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Şener Şen oyunculuğu bıraktı

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#Şener Şen#Zengin Mutfağı#Harbiye Açıkhava
Şener Şen oyunculuğu bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 08:41

Şener Şen, “Zengin Mutfağı” oyununu son kez Harbiye Açıkhava’da sahneledi. Usta oyuncu, bundan sonra bir tiyatro oyunu ya da sinema filminde rol almayacağını açıkladı.

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‘ZENGİN MUTFAĞI’ SON KEZ SAHNEDE

Usta oyuncu Şener Şen’i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas imzalı “Zengin Mutfağı” oyunu, önceki
akşam Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda son kez seyirciyle buluştu.

8 sene boyunca 400’den fazla temsili kapalı gişe sahnelenen oyun, son gecesinde de tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Şener Şen oyunculuğu bıraktı

KISA VE NET KONUŞTU: BİTTİ!

Zengin Mutfağı” finalde seyirci tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Şener Şen gecenin finalinde evine giderken görüntülendi. Muhabirler, duayen sanatçıya “Sahneleri artık bıraktınız mı? Yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı” sorusunu yöneltti. Şen’in yanıtı kısa ve netti: “Hayır, bitti.”

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#Şener Şen#Zengin Mutfağı#Harbiye Açıkhava

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