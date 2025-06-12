Şener Şen oyunculuğu bıraktı

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‘ZENGİN MUTFAĞI’ SON KEZ SAHNEDE

Usta oyuncu Şener Şen’i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas imzalı “Zengin Mutfağı” oyunu, önceki

akşam Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda son kez seyirciyle buluştu.



8 sene boyunca 400’den fazla temsili kapalı gişe sahnelenen oyun, son gecesinde de tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

KISA VE NET KONUŞTU: BİTTİ!

“Zengin Mutfağı” finalde seyirci tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Şener Şen gecenin finalinde evine giderken görüntülendi. Muhabirler, duayen sanatçıya “Sahneleri artık bıraktınız mı? Yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı” sorusunu yöneltti. Şen’in yanıtı kısa ve netti: “Hayır, bitti.”