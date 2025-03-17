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Sen kendini kiminle kıyaslıyorsun karıcığım?

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#Aslıhan Doğan Turan#Arda Turan#Fatih Terim
Sen kendini kiminle kıyaslıyorsun karıcığım
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 10:29

Galatasaray’ın eski yıldız futbolcusu, Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube programına konuk oldu.

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Arda Turan, programına konuk olduğu Aslıhan Doğan Turan’ın “Birbirimizi en çok hangi yönlerden tamamlıyoruz?” sorusuna verdiği yanıtla eşini şaşırttı: “Sen hainsindir, kötü tarafımızsın bizim. Ben iyi tarafım, öyle tamamlıyoruz. Sen daha gerçekçi, ben daha yufka yürekli, enayiyimdir. Beni kandırmak kolay.”

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Aslıhan Doğan Turan, eşine “Fatih Terim’in yönettiği antrenmana geç kalmak mı, sinirleneceğimi bile bile eşyalarını ortada bırakmak mı?” sorusunu da yöneltti. Arda Turan, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinden bir replikle yanıtladı: “Sen kendini kimlerle kıyaslıyorsun İbrahim? Onlar İstanbul’u fethetti! Karıcığım Fatih Hoca’yla kıyaslanır mı hiç bu iş? Aman diyeyim!”

 

 

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#Aslıhan Doğan Turan#Arda Turan#Fatih Terim

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