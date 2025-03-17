Sen kendini kiminle kıyaslıyorsun karıcığım?

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Arda Turan, programına konuk olduğu Aslıhan Doğan Turan’ın “Birbirimizi en çok hangi yönlerden tamamlıyoruz?” sorusuna verdiği yanıtla eşini şaşırttı: “Sen hainsindir, kötü tarafımızsın bizim. Ben iyi tarafım, öyle tamamlıyoruz. Sen daha gerçekçi, ben daha yufka yürekli, enayiyimdir. Beni kandırmak kolay.”

Aslıhan Doğan Turan, eşine “Fatih Terim’in yönettiği antrenmana geç kalmak mı, sinirleneceğimi bile bile eşyalarını ortada bırakmak mı?” sorusunu da yöneltti. Arda Turan, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinden bir replikle yanıtladı: “Sen kendini kimlerle kıyaslıyorsun İbrahim? Onlar İstanbul’u fethetti! Karıcığım Fatih Hoca’yla kıyaslanır mı hiç bu iş? Aman diyeyim!”