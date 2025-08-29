Semicenk: Viral olma kaygısı taşımıyorum

Haberin Devamı

◊ fizy ile “Bir Varmış Bir Yokmuş Semicenk Konserleri” başladı. Bir yandan da ‘fizy kulis’ projesi ile hayranlarınızla yüz yüze tanışma imkanı bulacaksınız. Bu proje nasıl gelişti ve ilk duyduğunda neler hissettin?

- fizy, müziğimi dinleyenlerle aramda her daim çok güçlü bir köprü oldu. Türkiye’nin dijital müzik platformu olarak hem müziği hem de sanatçıları kalpten desteklemesi gerçekten büyük bir şans ve büyük bir değer. ‘fizy kulis’ projesini ilk duyduğumda, beni dinleyicilerimle daha da yakınlaştıracak, bizi gerçek anlamda bir araya getirecek çok özel bir adım olduğunu hissettim.

Dinleyicilerimle sadece sahnede değil, sahne arkasında da buluşmak, sohbet etmek, gülmek ve unutulmaz anlar paylaşmak benim için tarifsiz bir mutluluk olacak. Böyle bir deneyimle aramızdaki bağın güçleneceğine ve müzik dolu harika anılar biriktireceğimize yürekten inanıyorum. Bu imkânı hem dinleyicilere hem de bana verdiği için fizy’e içtenlikle teşekkür ediyorum.

◊ Son şarkıların dinleyiciyle hızlıca buluşuyor ama senin için bir şarkının “hazır” olduğunu nasıl anlıyorsun?

- Şarkıyı önce kafamda planlayıp bitiriyorum, daha sonrasında stüdyoya girip kafamdakileri hayata geçiriyorum. Bu esnada istediğim gibi duyulmayan kısımları düzeltiyor ve final haline getiriyorum. Şarkı benim için final haline gelince ekibim ile paylaşıyorum ve hep beraber dinleyip değerlendiriyoruz. Şarkı herkesin içine sindiğinde ve özellikle benim içime sindiğinde hazır olduğunu anlıyorum.

◊ Bugün sana gelen demo ya da beat’lerde neyi duyduğunda hemen üzerine bir şey yazmak istersin?

- Altyapının bana bir şeyler hissettirmesi çok önemli, eğer altyapı bana bir şeyler hissettirebildiyse besteyi hemen yapabiliyorum, sözler kendiliğinden geliyor, yani kısacası bana ilham verebilmeli.

Stüdyoda çokvakit geçiriyorum

◊ Stüdyo senin için yaratım alanı mı, terapi alanı mı, yoksa sadece iş mi?

- Son senelerde stüdyoda çok fazla vakit geçirdim, stüdyo benim için kesinlikle sadece bir iş alanı değil.

◊ Tiktok gibi platformlar şarkı yapma biçimimizi dönüştürdü. Bu dönüşüm sende bir baskı yaratıyor mu?

- Böyle bir baskı hissetmiyorum, ben bir şarkı yaparken herhangi bir dinlenme veya viral olma kaygısı taşımıyorum, bana güzel gelen şeylere odaklanmaya çalışıyorum, dinleyicilerimin de bunları beğenmesi beni mutlu ediyor.

◊ Hâlâ “tek cümle”yle bir şarkı başlatabiliyor musun, yoksa artık önce melodiden mi ilerliyorsun?

- Bu çok değişkenlik gösterebilen bir konu, kimi zaman bir cümle hatta bir kelime bile bir şarkı için ilham kaynağı olabiliyor. Bazense güzel bir melodi aklıma geliyor ve bunun üstüne şarkıyı yapıyorum.

Dinleyicilerle bir araya gelmek farklı bir boyut

◊ Son zamanlarda sahnede seni en çok etkileyen an neydi?

- Sahnedeki anlar her zaman büyülü; milyonlarca kalbin aynı ritimde attığını, binlerce sesin tek bir şarkıda birleştiğini görmek tarifsiz bir duygu. Müzik paylaşıldıkça, birlikte yaşandıkça daha da güzelleşiyor. Ancak sahnenin ardından kuliste dinleyicilerle bir araya gelmek, onlarla göz göze temas etmek, duygularımızı doğrudan paylaşmak çok farklı bir boyut. ‘fizy kulis’ sayesinde bu özel bağın bambaşka bir boyutunu da deneyimliyoruz. Sahne bambaşka bir dünya ama kuliste kurduğum temas benim için gerçekten çok değerli ve özel.

