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Selin Şekerci hastalıkla mücadele ediyor... 'Korkunç bir süreçten geçiyorum'

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#Selin Şekerci#Influenza#Influenza Nedir
Selin Şekerci hastalıkla mücadele ediyor... Korkunç bir süreçten geçiyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 08:29

Ünlü oyuncu Selin Şekerci sosyal medya hesabında 15 gündür Influenza hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

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Evinde istiharat ederken çekilen karesini paylaşan Şekerci sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“15 gündür korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum. Stres benim bağışıklığımı öldürür, çocukluğumdan beri lanetim. Allah kimsenin başına vermesin. Günlerce geçmeyen ateş, ağrı, mide bulantıları Covid’e el öptüren berbat bir salgın. Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs. Toplamaya çalışıyorum, biraz daha iyiyim gibi yüzümdeki rozalarım da stresten coştuğundan azcık filtre yaptığım fotoğrafımla durum güncellemesi yapayım istedim, özetle sağlık çok önemli!”

Selin Şekerci hastalıkla mücadele ediyor... Korkunç bir süreçten geçiyorum

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#Selin Şekerci#Influenza#Influenza Nedir

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