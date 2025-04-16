Selin Şekerci hastalıkla mücadele ediyor... 'Korkunç bir süreçten geçiyorum'

Haberin Devamı

Evinde istiharat ederken çekilen karesini paylaşan Şekerci sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“15 gündür korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum. Stres benim bağışıklığımı öldürür, çocukluğumdan beri lanetim. Allah kimsenin başına vermesin. Günlerce geçmeyen ateş, ağrı, mide bulantıları Covid’e el öptüren berbat bir salgın. Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs. Toplamaya çalışıyorum, biraz daha iyiyim gibi yüzümdeki rozalarım da stresten coştuğundan azcık filtre yaptığım fotoğrafımla durum güncellemesi yapayım istedim, özetle sağlık çok önemli!”