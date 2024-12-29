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Selami Şahin: Ben mevsimlik değil kalıcı şarkı yaparım

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#Selami Şahin#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Selami Şahin: Ben mevsimlik değil kalıcı şarkı yaparım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 08:22

Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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İlkokul mezunu olduğunu ifade eden sanatçı, “Solfeji ve enstrüman çalmayı kendi kendime öğrendim. Türkiye’de yaptığım besteleri okumayan sanatçı kalmadı. Eser sözcüğü, ‘kalıcı’ demektir, eser yapmak kolay bir şey değildir. Çok eser yapmak değil, iyi eser yapmak önemli” dedi.

Dillerden düşmeyen şarkılarının hikâyelerini anlatan sanatçı, “Şarkılarımı her yaştan insanın bilmesi hayattaki en büyük mutluluğum. Bazen okul çıkışlarında denk geldiğim liseli çocuklar bana, ‘Selami Baba’ diyor. Duygulanıyorum. Ben mevsimlik şarkı yapmam, kalıcı şarkılar yaparım” diye konuştu. Sanatçı “Aşkı nasıl tanımlarsınız?” sorusuna, “Tek taraflı aşk olmaz. Aşk karşılıklı olduğu zaman ölümsüzleşir” yanıtını verdi.

 

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#Selami Şahin#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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