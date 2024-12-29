Selami Şahin: Ben mevsimlik değil kalıcı şarkı yaparım

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İlkokul mezunu olduğunu ifade eden sanatçı, “Solfeji ve enstrüman çalmayı kendi kendime öğrendim. Türkiye’de yaptığım besteleri okumayan sanatçı kalmadı. Eser sözcüğü, ‘kalıcı’ demektir, eser yapmak kolay bir şey değildir. Çok eser yapmak değil, iyi eser yapmak önemli” dedi.

Dillerden düşmeyen şarkılarının hikâyelerini anlatan sanatçı, “Şarkılarımı her yaştan insanın bilmesi hayattaki en büyük mutluluğum. Bazen okul çıkışlarında denk geldiğim liseli çocuklar bana, ‘Selami Baba’ diyor. Duygulanıyorum. Ben mevsimlik şarkı yapmam, kalıcı şarkılar yaparım” diye konuştu. Sanatçı “Aşkı nasıl tanımlarsınız?” sorusuna, “Tek taraflı aşk olmaz. Aşk karşılıklı olduğu zaman ölümsüzleşir” yanıtını verdi.