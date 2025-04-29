Selami Şahin belgeseli geliyor

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Sanatçı, projeyi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu: “Sevgili dostlarım, sevenlerim. Bugün sizlerle hayatımın çok özel bir anını paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. 2026’da 60’ıncı sanat yılımı kutlarken, bu anlamlı yolculuğu bir belgeselle taçlandırıyoruz. Hayatım boyunca yaşadıklarımı, müzikle geçen yolculuğumu, biriktirdiğim anıları, dostlukları ve sahne arkasındaki hikâyeleri anlatan bir belgesel hazırlıyoruz. İlk çekim haftamızda yaklaşık 40 kıymetli dostumla buluştuk; hepsi, şarkılarıma ve hayatıma tanıklık eden sözlerini bizimle paylaştı. Bazen duygulandık, bazen kahkahalar attık. Bu yolculukta yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve müzikle kalın.”

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“Selami” adını taşıyacak belgeselde aralarında Orhan Gencebay, Nükhet Duru ve Teoman’ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı yer alacak.