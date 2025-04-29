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Selami Şahin belgeseli geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Selami Şahin#Orhan Gencebay#Nükhet Duru
Selami Şahin belgeseli geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 08:04

Müzik dünyasının usta ismi Selami Şahin, 60’ıncı sanat yılını bir belgeselle kutlamaya hazırlanıyor.

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Sanatçı, projeyi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu: “Sevgili dostlarım, sevenlerim. Bugün sizlerle hayatımın çok özel bir anını paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. 2026’da 60’ıncı sanat yılımı kutlarken, bu anlamlı yolculuğu bir belgeselle taçlandırıyoruz. Hayatım boyunca yaşadıklarımı, müzikle geçen yolculuğumu, biriktirdiğim anıları, dostlukları ve sahne arkasındaki hikâyeleri anlatan bir belgesel hazırlıyoruz. İlk çekim haftamızda yaklaşık 40 kıymetli dostumla buluştuk; hepsi, şarkılarıma ve hayatıma tanıklık eden sözlerini bizimle paylaştı. Bazen duygulandık, bazen kahkahalar attık. Bu yolculukta yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve müzikle kalın.”

Selami Şahin belgeseli geliyor

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“Selami” adını taşıyacak belgeselde aralarında Orhan Gencebay, Nükhet Duru ve Teoman’ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı yer alacak.

 

 

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#Selami Şahin#Orhan Gencebay#Nükhet Duru

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