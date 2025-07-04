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Kurtlar Vadisi dizisinin 'Kibritçi Cevat’ı Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

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#Şekip Taşpınar#Kurtlar Vadisi#Cenaze Töreni
Kurtlar Vadisi dizisinin Kibritçi Cevat’ı Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 09:52

Devlet Tiyatroları’nın emekli sanatçılarından Kurtlar Vadisi’nin 'Kibritçi Cevat’ı M. Şekip Taşpınar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Uzun yıllar boyunca sahnede ve beyaz perdede sergilediği performanslarla sanatseverlerin takdirini kazanan Taşpınar’ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinin Kibritçi Cevat’ı Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

Şekip Taşpınar, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde bulunan Altınoluk Köy Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Altınoluk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kurtlar Vadisi dizisinin Kibritçi Cevat’ı Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Taşpınar’ın ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Kurtlar Vadisi dizisinin Kibritçi Cevat’ı Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

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EŞİNDEN TEŞEKKÜR

Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir Taşpınar, cenaze töreninin ardından sosyal medya hesabında teşekkür mesajı yayınladı:

"Bizleri yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, arayan soran, mesaj yazan herkese yürekten teşekkür ederim. Cenazemize çelenk göndererek desteklerini ileten T.C.Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy'a ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Tamer Karadağlı'ya ailem adına en içten şükranlarımı sunuyorum."

Kurtlar Vadisi dizisinin Kibritçi Cevat’ı Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

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#Şekip Taşpınar#Kurtlar Vadisi#Cenaze Töreni

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