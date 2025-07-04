Kurtlar Vadisi dizisinin 'Kibritçi Cevat’ı Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

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Uzun yıllar boyunca sahnede ve beyaz perdede sergilediği performanslarla sanatseverlerin takdirini kazanan Taşpınar’ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Şekip Taşpınar, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde bulunan Altınoluk Köy Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Altınoluk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Taşpınar’ın ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

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EŞİNDEN TEŞEKKÜR

Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir Taşpınar, cenaze töreninin ardından sosyal medya hesabında teşekkür mesajı yayınladı:

"Bizleri yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, arayan soran, mesaj yazan herkese yürekten teşekkür ederim. Cenazemize çelenk göndererek desteklerini ileten T.C.Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy'a ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Tamer Karadağlı'ya ailem adına en içten şükranlarımı sunuyorum."