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Şehnaz Dilan: Hiçbirimizin evi yok, Yeşilçam apartmanı kurulsun

Güncelleme Tarihi:

#Yeşilçam#Sehnaz Dilan#Ediz Hun
Şehnaz Dilan: Hiçbirimizin evi yok, Yeşilçam apartmanı kurulsun
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 09:42

ŞEHNAZ Dilan önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

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Oyuncu, hayatını kaybeden sanatçıları anan Ediz Hun’un “Yeşilçam artık bitti” demesine dair şu açıklamayı yaptı:

“Biraz alındım. Ediz Hun’un zamanındaki Yeşilçam bitti. En son kuşak benim. Biz daha ölmedik. Yeşilçam da ölmedi, ben onu yaşatmaya çalışıyorum. Talihsiz açıklama olarak görüyorum.”

Oyuncu, aynı zamanda evsiz kalan oyuncular için Yeşilçam apartmanı kurulmasını önerdi:

“Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum Yeşilçamcılara arsa verilsin. Hiçbirimizin kendine ait evi yok. Paramı babam ödedi de öyle emekli oldum. Yeşilçam apartmanı kurulsun.”

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#Yeşilçam#Sehnaz Dilan#Ediz Hun

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