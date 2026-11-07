Şehnaz Dilan: Hiçbirimizin evi yok, Yeşilçam apartmanı kurulsun

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Oyuncu, hayatını kaybeden sanatçıları anan Ediz Hun’un “Yeşilçam artık bitti” demesine dair şu açıklamayı yaptı:

“Biraz alındım. Ediz Hun’un zamanındaki Yeşilçam bitti. En son kuşak benim. Biz daha ölmedik. Yeşilçam da ölmedi, ben onu yaşatmaya çalışıyorum. Talihsiz açıklama olarak görüyorum.”

Oyuncu, aynı zamanda evsiz kalan oyuncular için Yeşilçam apartmanı kurulmasını önerdi:

“Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum Yeşilçamcılara arsa verilsin. Hiçbirimizin kendine ait evi yok. Paramı babam ödedi de öyle emekli oldum. Yeşilçam apartmanı kurulsun.”