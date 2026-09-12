Seda Sayan: 7 kere evleneni dinleyeceksin

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Evliliklerine ilişkin konuşan sanatçı, “Evlilik 7 oldu, çok şükür. İlişkilerle ilgili konuşuyorum. Eleştirilere bakıyorum; ‘7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya, ne tavsiyesi’ diyorlar. Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin. Asıl beni dinleyeceksin” dedi.

Seda Sayan, çocukluk yıllarında öğretmeninin kendisini radyo sınavlarına götürdüğünü, ardından düğün salonlarında şarkı söylemeye başladığını söyledi.

Sayan, “Oyunculuk aklımda yoktu. Hep şarkı ve şarkı söylemek vardı. Düğün salonlarıyla başladım” diye konuştu.

Başarının hayal kurmakla başladığını belirten Sayan, “Eğer kendine inanıyorsan, önce hayalini kuruyorsun, sonra o yüreği de ortaya koyuyorsun. Her şey hayal ederek başlar” dedi.