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Seda Bakan: Artık daha az insanlar görüşüyorum

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#Seda Bakan#Oyuncu#Alem Dergisi
Seda Bakan: Artık daha az insanlar görüşüyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:33

SEDA Bakan, ALEM Dergisi’nin yaz sayısına özel olarak Büyükada’da kamera karşısına geçti.

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Bakan, annelikle birlikte hayatında yaşadığı dönüşümü şu sözlerle ifade etti:

“Anne olduktan sonra hayatımda birçok şey değişti. Daha az insanla görüşüyorum. Daha çok ailemleyim. Şimdi tüm zamanımı çocuklarım ve işim alıyor. Bu denge beni gerçekten mutlu ediyor.”

Oyuncu, sosyal medyada eğlenceli videolarıyla dikkat çekse de evde bambaşka bir disiplin kurduğunu vurguladı:

“Komik gibi görünsem de aslında disiplinli bir anneyim. Rutinlerimizi seviyoruz, sabahları çocuklarımla güne başlamak bana huzur veriyor.”

Oyuncu, iki kızının kendisini daha da güçlendirdiğini söyledi:

“Bebeğimi ilk kez kucağıma aldığım o an, hayatımın en unutulmaz anıydı. Bunun üzerine bir duygu olduğunu sanmıyorum.”

Seda Bakan eşi Ali Erel’i ise şu sözlerle anlattı:

“Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, akıllı bir adam. Bizim piyasadan uzak durmaya çalışan çalışkan da bir adam. Onunla karşılaştığım için çok şanslıyım. Çocuktan sonra evliliğimizin öznesi çocuklar oldu. Öyle olması da gerekiyor.”

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Seda Bakan, Çağan Irmak imzalı “Adile” filminde rol aldığını ve çekimlerinin tamamlandığını söyledi. Oyuncu ayrıca “Gelin Takımı 2”nin çekimlerinin başladığını açıkladı.

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#Seda Bakan#Oyuncu#Alem Dergisi

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