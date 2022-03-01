Seçimlerimiz hayatımızı nasıl şekillendiriyor?

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1973'te dünyaya gelen, cinsiyeti kız diye öz babası tarafından istenmeyen ve daha dört buçuk yaşında sığınacak tek dalı olan annesini kaybeden Elena, onu reddeden babasına ve "Okumaya gerek yok. Çalışman lazım." diyen ablasına rağmen onları hiç arkasında bırakmamış…

Bir erkeğin çeşitli aşağılamalarına rağmen dik duruşuyla her zaman etrafındakilere örnek olan Elena, geçmişinde ne ailesi ne de eşi tarafından sahiplenilmemiş ama dünyaya getirdiği iki çocuğunu o görmek istediği şefkat ile bağrına basmış…

Yaşadığı tüm eziyetlere, aldatılmalara, psikolojik şiddetlere rağmen ayakta durma gücünü evlatlarını yetiştirmekte bulan Elena hayatı boyunca yaşadıklarını kaleme aldığı Gavurun Kızı Elena kitabında topladı. Elena Mantu bu kitap ile kalbinde dikenli hayatı yaşayan ama o çiçek tarlasını arayan tüm insanlığa rehber olmak istiyor.

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