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Şebnem Ferah'tan yeni konserler

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#Şebnem Ferah#Konser#Rock Müziği
Şebnem Ferahtan yeni konserler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

 Yıllar sonra sahnelere dönen Şebnem Ferah’ın 18 Eylül’de İzmir’de, 24 Eylül’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta ve 2 Ekim’de Ankara’da vereceği konserlerin biletleri tükendi.

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Ünlü rock’çının takvimine yeni konserler eklendi. 10 Ekim’de Antalya’da, 17 Ekim ve 7 Kasım’da İstanbul’da, 24 Ekim’de Bursa’da ve 31 Ekim’de Adana’da gerçekleşecek yeni konserlerin biletleri pazartesi günü satışa çıkacak.

 

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#Şebnem Ferah#Konser#Rock Müziği

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