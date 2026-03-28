Saygı konserinde oğlu da sahnede

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 08:12

MUSTAFA Sandal, 2 Nisan’da Ülker Arena’da düzenlenecek “Saygı1 Mustafa Sandal” konserinde oğlu Yaman’ın da sahneye çıkacağını basın mensuplarından öğrendi.

Ünlü sanatçı, şaşkınlığını “Oğuzhan Uğur’a ‘Kadroyu bana söyleme, sürpriz olsun’ demiştim. Yaman’ın sahneye çıkacağını da ilk defa sizden duyuyorum. Ne yapacak ki? Bir sürpriz hazırlamıştır” sözleriyle dile getirdi. Konserde Yaman Sandal’ın yanı sıra Afra, Alya, Amo988, Atiye, Berkay, Burak Yeter, Ece Seçkin, Ekin Uzunlar, Emir Can İğrek, Emre Aydın, Fatma Turgut, Funk Takl, Eypio, Gülben Ergen, Iraz Yıldız, Karsu, Mehmet Ünal ile Kozmik Senfoni, Mela Bedel, Melek Mosso, Melis Fis, Murat Dalkılıç, Nikbinler, Oğuzhan Uğur, Pelin Akil, Ragıb Narin, Reynmen, Saygı Biz, Sefo, Tuğba Yurt ve Ziynet Sali sahneye çıkacak.

#Mustafa Sandal#Yaman Sandal#Konser

