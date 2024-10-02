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"Savrulan Zaman" izleyicisiyle buluşuyor

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#Savrulan Zaman#Selim Evci#Özge Gürel
Savrulan Zaman izleyicisiyle buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 15:43

Yönetmen ve senarist Selim Evci’nin dördüncü uzun metraj filmi "Savrulan Zaman", 5-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal uzun metraj film yarışması bölümünde Türkiye prömiyerini yapacak. Başrolünde Selim Evci ve Özge Gürel’in yer aldığı film, modern zamanda insanın içsel çatışmalarını ve arayışlarını ilişkiler üzerinden ele alıyor.

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"Savrulan Zaman", uzun süreli bir ilişkiden yeni ayrılan Alper’in (Selim Evci), iş yerinde yaşadığı beklenmedik bir olay sonucunda vicdani bir sorgulama sürecine girmesini konu alıyor. Film, bireyin kendini ve çevresini yeniden tanımlama çabalarını dramatik bir dille işliyor.

Savrulan Zaman izleyicisiyle buluşuyor

Filmin oyuncu kadrosunda Beste Bereket, Mine Teber, Derya Karadaş, Arın Kuşaksızoğlu, Erdem Şenocak, Nihan Okutucu, Şehnaz Bölen Taftalı ve Ümit Çırak gibi isimler de yer alıyor.
Savrulan Zaman izleyicisiyle buluşuyor

Film ekibinde, İranlı kadın sinemacı Mastaneh Mohajer, kurgucu olarak yer alıyor. Mohajer, özellikle Abbas Kiarostami ve Jafar Panahi gibi İran sinemasının önde gelen yönetmenleriyle yaptığı çalışmalarla tanınan deneyimli bir isim. Filmin görüntü yönetmenliğini ise, "Kuru Otlar Üstüne" ve "Hayat" gibi projeleri görselleştiren Cevahir Şahin üstleniyor.
Savrulan Zaman izleyicisiyle buluşuyor


 

 

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#Savrulan Zaman#Selim Evci#Özge Gürel

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