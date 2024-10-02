"Savrulan Zaman" izleyicisiyle buluşuyor

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"Savrulan Zaman", uzun süreli bir ilişkiden yeni ayrılan Alper’in (Selim Evci), iş yerinde yaşadığı beklenmedik bir olay sonucunda vicdani bir sorgulama sürecine girmesini konu alıyor. Film, bireyin kendini ve çevresini yeniden tanımlama çabalarını dramatik bir dille işliyor.



Filmin oyuncu kadrosunda Beste Bereket, Mine Teber, Derya Karadaş, Arın Kuşaksızoğlu, Erdem Şenocak, Nihan Okutucu, Şehnaz Bölen Taftalı ve Ümit Çırak gibi isimler de yer alıyor.Film ekibinde, İranlı kadın sinemacı Mastaneh Mohajer, kurgucu olarak yer alıyor. Mohajer, özellikle Abbas Kiarostami ve Jafar Panahi gibi İran sinemasının önde gelen yönetmenleriyle yaptığı çalışmalarla tanınan deneyimli bir isim. Filmin görüntü yönetmenliğini ise, "Kuru Otlar Üstüne" ve "Hayat" gibi projeleri görselleştiren Cevahir Şahin üstleniyor.