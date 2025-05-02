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Şarkıcı Tayfun Duygulu'nun en acı günü: Annemi kalbimde taşıyacağım!

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#Tayfun Duygulu#İclal Duygulu#Erol Duygulu
Şarkıcı Tayfun Duygulunun en acı günü: Annemi kalbimde taşıyacağım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 09:51

90’lı yıllara “Hadi Yine İyisin” şarkısıyla damga vuran Tayfun Duygulu, annesi İclal Duygulu’nun vefatıyla sarsıldı.

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Akciğer kanseri nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybeden İclal Duygulu, önceki gün Zincirlikuyu Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Tayfun Duygulu’nun eşi Bella Duygulu, babası Erol Duygulu ve abisi Tunç Duygulu ile taziyeleri kabul ettiği cenazeye Ozan Orhon, Evrim Akın ve Devrim Özkan da katıldı.

Şarkıcı Tayfun Duygulunun en acı günü: Annemi kalbimde taşıyacağım

Şarkıcı, acısını “Annem kanserle 3-4 yıl boyunca savaştı ama başarılı olamadık maalesef. Ben tam bir anne kuşuyum. Yaşadığım sürece annemi kalbimde taşıyacağım. Onu çok özleyeceğim” sözleriyle dile getirdi.

İclal Duygulu, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Şarkıcı Tayfun Duygulunun en acı günü: Annemi kalbimde taşıyacağım

 

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#Tayfun Duygulu#İclal Duygulu#Erol Duygulu

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