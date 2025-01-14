Şarkıcı Nez: Müzik camiasında dayanışma yok

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Menajer Ayşe Barım ve oyuncu Serenay Sarıkaya’ya yönelik iddialar üzerine bazı oyuncular “kadın dayanışması” gerektiği yönünde açıklamalar yapınca, Nez sosyal medyada bir video yayınlayarak görüşlerini dile getirdi:

“Bir dayanışma olayı daha. Keşke her sektörde böyle olsa. Ama ben müzik camiasında bir dayanışmanın olduğunu asla düşünmüyorum. En çok alkışladığınız popüler isimlerin kaç kişinin başını kestiklerini, kaç kişinin kariyerini yok ettiklerini size anlatsam, çok şaşırırsınız. İsim verdiğim takdirde ‘Gündeme gelmek istiyor’ dersiniz. Gerçekten dayanışma içinde olan isimler çok azdır. Kafanızı birazcık üste çıkarmaya çalışın, hemen vururlar. Alkışladığınız çoğu isim, genelde kafaya vuran isimlerdir.”