Şarkıcı Gökçe: Meraktan evlendim

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 09:51

Şarkıcı Gökçe, Saba Tümer’in sunduğu televizyon programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı programda Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi olduğunu söyledi: “9 yaşımda bunu öğrendim. Borderline bir hastalık değil, kişilik bozukluğu. İlacı yok bunun sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin. Maalesef benim gittiğim yola gitmemi istikrarsız davrandığım için hep engelledi. Ama sahnede uçuyorum.”

11 yıl önce yurtdışında evlendiğini anlatan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: “11 yıl önce evlendim, birçok kişi bilmiyor. Saklamadım aslında. Yurtdışında evlendik, düğün yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi gün unuttum. Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk, düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü ve sonunda ‘müsaadenle gideceğim’ dedim.”

 

 

