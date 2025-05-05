Şarkıcı Buray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Avustralya’da 6 yıl evliydim

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Şarkıcı, “En uzun ilişkin ne kadar sürdü?” sorusuna verdiği cevapla salondakileri şaşırttı:

“6 yıl evli kaldım. Avustralya’da yaşadım. 24 yaşında kızı istedim, 25’te evlendim, 31’de de boşandım. Eski eşim Avustralya’da doğdu ve büyüdü ama ailesi Türk’tü.”

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Şarkıcı, 2017 yılında boşanma kararını ise şu sözlerle açıklamıştı:

“Uzak mesafelerde yaşamanın ve yoğun iş temposunun getirdiği zorluklar nedeniyle,Avustralya’da yaşayan eşimle evlilik birliğimizi ortak aldığımız karar sonucu sonlandırıyoruz. Karşılıklı anlaşarak, sevgi ve saygı çerçevesinde bu kararı aldığımızı herkese belirtmek isterim.”