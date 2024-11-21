Şarkıcı Alisa Gürbüz mirası reddetti! 'Hayattayken görüşmüyorduk'

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EVE GELEN YAZI SAYESİNDE MİRASÇI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre ‘Deli Gönül’, ‘Bahar Yüzlüm’, ‘Aşk Bebeği’ gibi şarkılarıyla müzik dünyasında adını duyuran Alisa Gürbüz’e 17 Kasım 2023’te İstanbul Anadolu 8’inci İcra Dairesi’nden bir uyarı yazısı geldi.



Yazıda, Alisa Gürbüz’ün ismi yazmıyordu, ancak kimlik numarası bulunuyordu. Kimlik numarasının yazdığı kısımda, vefat eden İsmail Esat Yüzaklı’nın mirasçıları arasında Alisa Gürbüz de yer alıyordu.

BORÇLARINI VE MİRASINI REDDETTİ

Alisa Gürbüz, mahkemeye sunduğu dilekçede, İsmail Esat Yüzaklı ile hayatta olduğu zaman da görüşmediğini belirterek, “Bu şahsın vefat ettiğini bana gelen evrak sayesinde öğrendim. Onun adına kayıtlı alacak, borç ve gayrimenkul taşınmazların tümünü reddediyorum. Ayrıca ismimin ve kimlik numaramın ölüm tarihini bilmediğim İsmail Esat Yüzaklı’nın mirasçıları arasından çıkarılmasını talep ediyorum. Mahkemece mirasın reddine karar verilmesini istiyorum” dedi.

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MAHKEME MİRASIN REDDİ DAVASINI KABUL ETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıldır görülen davada kararını açıklayan mahkeme, Alisa Gürbüz'ü haklı buldu. İsmail Esat Yüzüaklı'nın terekesinin (miras) borca batık olduğunun tespitine karar veren mahkeme, Alisa Gürbüz yönünden mirasın hükmen reddi talebinin kabulüne karar verdi.