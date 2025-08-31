×
Sansar Salvo'ya ne oldu? Açıklama geldi!

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 15:14

"Sansar Salvo" adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan’ın intihar ettiği yönünde sosyal medyada yayılan iddialara yalanlama geldi.

Babasına yönelik şiddet görüntüleri sonrası tutuklanan ve ardından tedavi sürecine başlayan Sansar Salvo'nun paylaştığı son video sonrası kendisinden haber alınamaması sevenlerini korkuttu.

Kamuoyuna yansıyan çeşitli iddiaların üzerine Salvo'nun avukatlarından açıklama geldi.

'İDDİALAR ASILSIZDIR'

Salvo'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten avukatlar, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Ekincan Arslan hakkında bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan "intihar ettiğine" dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz sağlıklıdır ve söz konusu iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini önlemek adına bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Hukuka ve basın etiğine aykırı şekilde gerçek dışı bilgi yayanlar hakkında gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

BABASINI DARP ETMİŞTİ

Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekincan Arslan, babası Gazi Arslan'ı evinde dövdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Baba Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmamıştı. Ekincan Arslan ise ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Tahliye kararından günler sonra Sansar Salvo'nun kendi rızasıyla hastaneye yatmaya karar verdiğini annesi Arzu Girgin açıklamıştı.

