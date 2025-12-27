Sanatçılara sağlık koruma kalkanı

Güncelleme Tarihi:
MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer’in yayınladığı video mesajda, telif dağıtımı, sosyal güvenceler, yapay zekâ ve mevzuat başlıkları öne çıktı.
Açıklamada, eser sahiplerine yönelik sosyal hakların genişletildiği belirtildi. MSG’nin yeni yılda üyelerine sunduğu özel sağlık sigortası kapsamının genişletildiği, geliştirilen sosyal koruma sistemiyle sanatçılara çok katmanlı bir güvence sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
MSG, telif haklarının yanı sıra eser sahiplerinin sosyal güvenceye erişimi konusunda da çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.