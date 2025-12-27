×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Sanatçılara sağlık koruma kalkanı

Güncelleme Tarihi:

#Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği#MSG#Ferhat Göçer
Sanatçılara sağlık koruma kalkanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 08:14

MUSİKİ Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), 2025 yılına ilişkin çalışmalarını ve yeni uygulamalarını kamuoyuyla paylaştı.

Haberin Devamı

 MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer’in yayınladığı video mesajda, telif dağıtımı, sosyal güvenceler, yapay zekâ ve mevzuat başlıkları öne çıktı.

Açıklamada, eser sahiplerine yönelik sosyal hakların genişletildiği belirtildi. MSG’nin yeni yılda üyelerine sunduğu özel sağlık sigortası kapsamının genişletildiği, geliştirilen sosyal koruma sistemiyle sanatçılara çok katmanlı bir güvence sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

MSG, telif haklarının yanı sıra eser sahiplerinin sosyal güvenceye erişimi konusunda da çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği#MSG#Ferhat Göçer

BAKMADAN GEÇME!