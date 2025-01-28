Sanatçı Fuat Güner ameliyat oldu

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9 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonla ünlü sanatçıya kalça protezi takıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve eskisine göre daha rahat yürüdüğünü dile getiren Güner, bir kez daha ameliyat masasına yatacağını açıkladı:

“Sinir uçlarım çürümüş. O nedenle sağ bacağıma kalça protezi takıldı. 7-8 ay sonra sol taraftan da aynı operasyonu geçireceğim. Şimdi rahat yürüyorum, çabuk toparlandım. 10-15 gün sonra normal hayatıma döneceğim. Aynı zamanda dostum olan doktorum Prof. Dr. Çağatay Öztürk’e teşekkür ederim.”