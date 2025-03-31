Sanatçı dostlarından Volkan Konak’a acı veda… ‘Müzik sustu, içimde bir şey daha koptu’

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Volkan Konak’ın 58 yaşında, sahnede konser verdiği sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetmesi sanatçı dostlarını yasa boğdu. Usta sanatçının ölüm haberini alarak büyük bir üzüntü yaşayan ünlü dostları ona sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla veda ettiler…

MAHSUN KIRMIZIGÜL

AH VOLKAN ABiM AH!

Son zamanlarda kaybettiğim sevdiklerim, yaşadığımız acı olaylar… Ne tadımız kaldı ne tuzumuz, ne baharımız ne de bayramımız. Her şey eksik, her şey yarım…

Az önce İzmir’de sahnedeydim. Müziğin içinde kaybolmuşken aldığım acı haberle sarsıldım. Volkan Konak… İTÜ’den abimiz, çok sevdiğim sanatçı dostum, sahnede, alkışlar arasında hayata veda etmiş. O an zaman durdu, müzik sustu, içimde bir şey daha koptu. Ailesine, dostlarına ve onu seven herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

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Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. İçimdeki bu karanlık ne zaman aydınlanacak? Ne zaman yeniden nefes alacağız, ne zaman bu hüzün dinecek? Bilmiyorum… Tek bildiğim, içimde büyüyen bu boşluğun her geçen gün biraz daha derinleştiği… Her gidenin ardından biraz daha yalnız, biraz daha eksik kaldığım…





NAZAN ÖNCEL

Volkan’ım bayrama noktayı koydu. Çok severdim; Sene 93. “Nazınla dünya sazınla dünya.” Ben yazdım okudum, o kemençe çaldı; gencecik bir delikanlıydı daha. Gel de inan şimdi buna :(( Her daim dik duruşuyla hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun, başımız sağ olsun.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Zaten bayram buruktu …. İyice bitti bayram … O kadar üzgünüm, o kadar üzgünüm ki…. Yattığınız yer nur dolsun Volkan Bey …. Cerrahpaşa hep kulaklarımızda, kalbimizde olacak….

MUSTAFA SANDAL

Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu

SİBEL CAN

Kendisi de KKTC'de konser vermek için bulunan Sİbel Can haberi alır alma zhastaneye koşan ilk isim olmuştu. Can Instagram hesabının hikâyeler kısmından "Ah benim canım!" paylaşımını yaptı.

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CEM YILMAZ

Daha ne deseydi :( Gerçek bir sanatçıyı kaybettik gerçek bir Cumhuriyet sevdalısını kaybettik:( Gerçek bir Atatürk sevdalısını kaybettik …. Türkiye cumhuriyeti çok değerli bir Sanatçısını kaybetti:(

MELEK BAYKAL

Çok sevilen bir sanatçımızı kaybetmişiz çook üzüldüm çok... Bu Bayram kötü geldi. Erken veda yaptı sevenlerine hem de sahnedeyken … Mekânın nur olsun sevgili Volkan Konak. Seni hiç unutmayacağız

KORAY AVCI

Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın. Ağabeyim oldun. Ailemden birisi oldun. Sevgini hiç esirgemedin. Hastaneye gidene kadar inanmak istemedim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Volkan abimizi kaybettik. Başımız sağ olsun. Devri daim olsun.

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İSMAİL ALTUNSARAY

Elveda Kuzey’in Oğlu, hoşça kal Karadeniz’in Hırçın Delikanlısı… Sesin her daim yankılanacak, kattığın bütün güzellikler için sana minnettarız. Çok üzgünüm, mekânın Cennet-i Âlâ olsun güzel abim...





KUBAT

Ah be Volkan’ım, ah be Kuzeyin Oğlu, yüreğimi dağladın… çok üzgünüm… mekânın cennet ve gönüller olsun güzel insan, türkülerinle avunacağız…

FEDON

Ah Volkanım ah Kuzeyin oğlu şoktayım çok üzgünüm çok erken oldu daha yapacak çok işin vardı, mekânın Cennet olsun

HÜSEYİN TURAN

Çok üzgünüm, Volkan Konak’ı kaybettik. Çok erken oldu. Ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dilerim…

ÖYKÜ GÜRMAN

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Ağla beni ağla beni gözündeki yaş olayım

Sevduğum el sayma beni unutursam taş olayım sesin yankılanıyor yüreğimizde… Çok üzgünüm çok… Kelimeler de anlamını yitirdi… Ahhhh Karayemiş yılları… Ah o takvimler…

ÇİÇEK DİLLİGİL

Offff ki ne offff:( Acı geldi mi tek tek değil cümbür cemaat gelirmiş demiş SHAKESPEARE…

Bu ne acı bir bayram… Volkan Konak da gitti. Belki de çok daha iyi bir yere. Çok azalıyoruz çok…