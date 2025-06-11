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Sanatçı dostları teselli etti...Menajer Haluk Şentürk'ün anne acısı

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#Haluk Şentürk#Aşkın Nur Yengi#Rober Hatemo
Sanatçı dostları teselli etti...Menajer Haluk Şentürkün anne acısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 16:46

ANTALYA’da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden menajer Haluk Şentürk'ün annesi Yüksel Şentürk (87), Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

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Cenazeye, Şentürk’ün menajerliğini yaptığı Deniz Seki, Linet Mor Menashe ile Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen ile ‘Kuşum Aydın’ lakabıyla tanınan Muharrem Aydın Uğurlular katıldı.

Menajer Haluk Şentürk'ün annesi Yüksel Şentürk, dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Antalya’daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Şentürk’ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Gölcük ilçesine getirildi. Gölcük Merkez Camisi’nde Haluk Şentürk ve ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yüksel Şentürk, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sanatçı dostları teselli etti...Menajer Haluk Şentürkün anne acısı

Cenazeye; Hakan Şentürk’ün menajerliğini yaptığı şarkıcı Deniz Seki ve Linet Mor Menashe'nin yanı sıra Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen ile ‘Kuşum Aydın’ lakabıyla tanınan Muharrem Aydın Uğurlular katıldı. 
Sanatçı dostları teselli etti...Menajer Haluk Şentürkün anne acısı

Öte yandan, Bengü, Merve Özbey, Emre Altuğ, Haluk Levent, Edis ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu cenazeye çelenk yolladı. 
Sanatçı dostları teselli etti...Menajer Haluk Şentürkün anne acısı


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#Haluk Şentürk#Aşkın Nur Yengi#Rober Hatemo

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