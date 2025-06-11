Sanatçı dostları teselli etti...Menajer Haluk Şentürk'ün anne acısı

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Cenazeye, Şentürk’ün menajerliğini yaptığı Deniz Seki, Linet Mor Menashe ile Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen ile ‘Kuşum Aydın’ lakabıyla tanınan Muharrem Aydın Uğurlular katıldı.

Menajer Haluk Şentürk'ün annesi Yüksel Şentürk, dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Antalya’daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Şentürk’ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Gölcük ilçesine getirildi. Gölcük Merkez Camisi’nde Haluk Şentürk ve ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yüksel Şentürk, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

