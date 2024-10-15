Sanat sevgisini ailemde kazandım

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◊ Akbank’ın sanata olan desteği uzun yıllardır devam ediyor. Bu yatırımlar, hem şahsınız hem de Akbank için nasıl bir anlam ifade ediyor?

- Bugün Akbank demek aynı zamanda sanat demek. Sanata verdiğimiz destek, bankamızın genlerine işlemiş durumda. Bizim öncelikli hedefimiz, güçlü ve başarılı bir banka olarak istikrarlı sonuçlar elde etmek ve ülke ekonomimize katkıda bulunmaktır. İkinci önemli misyonumuz ise, bugünün kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarabilmek için sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir kılmaktır. Bugüne kadar her iki alanda da çalışanlarımızın özverisi ve müşterilerimizin güveni sayesinde başarı elde ettik. Türkiye genç bir nüfusa sahip ve çok büyük bir potansiyeli barındırıyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için yaratıcı düşünceyi teşvik etmek gerekiyor. Biz de düzenlediğimiz ve desteklediğimiz sanat faaliyetleriyle bu amaca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerle hem Türkiye’yi dünya sanat ajandalarında hak ettiği saygın konuma taşıyor hem de Türk sanatını uluslararası alanda daha görünür kılıyoruz.

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◊ Sanat sizin için ne anlama geliyor?

- Sanatla ilgilenmek, benim için aynı zamanda önemli bir mirası sürdürmek anlamına geliyor. Rahmetli Sakıp Sabancı’nın sanata olan sevgisi ve bu sevgiyi herkesle paylaşma gayreti bana her zaman ilham vermiştir. Ben de gençliğimden beri onun izinden gitmeye çalıştım. Özellikle çağdaş sanata büyük bir tutku besliyorum. Türk çağdaş sanatını ve temsilcilerini son derece başarılı buluyorum. Bu tutkumu da herkesle paylaşmaya çalışıyorum. Türkiye’nin en doğru şekilde sanatın gücüyle tanıtılabileceğine inanıyorum.

BU SERGİ KALIPLARA SIĞMIYOR

◊ Sakıp Sabancı Müzesi ile birlikte dünyanın önde gelen sanatçılarının eserlerini Türkiye’ye taşıyorsunuz. Bu yıl “Georg Baselitz: Son 10 Yıl Sergisi”ni Türk sanatseverlerle buluşturuyorsunuz. Bu sergi sizin sanat vizyonunuzu nasıl yansıtıyor?

- Georg Baselitz’in sergisiyle, şehirde 2024-2025 sanat sezonunu başlattığımız için çok mutluyuz. Baselitz çağdaş sanatın en yaratıcı, en sıra dışı isimlerinden biri. Dünyada ses getiren bu eserleri Türk sanatseverle buluşturmak gurur verici. Bu sergi, aynı Baselitz’in gibi, kalıplara sığmıyor. SSM’deki (Sakıp Sabancı Müzesi) tüm galeri alanlarına hatta bahçeye yayılıyor: Abidevi eserler insanı hemen etkisi altına alıyor. Sanatçının kişisel deneyimlerini ve mensubu olduğu toplumun derin yaralarını yansıttığı eserleri bize duyduğumuz, bildiğimiz tarihsel olaylara ve dönemlere bambaşka bir perspektiften bakma imkânı sağlıyor.

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◊ Akbank’ın uluslararası sanatçıları ve projeleri Türkiye’yle buluşturma çalışmaları ne şekilde devam edecek?

- Akbank sanat faaliyetlerini her zaman sürdürecek. Sakıp Sabancı Müzesi’yle olan iş birliğimiz müzenin kuruluşundan beri devam ediyor. Akbank Caz Festivali bu yıl 34’üncü yaşını kutluyor, Contemporary İstanbul ise 19 yaşına basıyor. Bunlar bizim kültür-sanat projelerimize olan uzun süreli taahhüdümüzün bir göstergesi.

SES GETİREN İSİMLERİ ÜLKEMİZDE AĞIRLAYACAĞIZ

◊ Gelecekte hangi isimleri Türkiye’ye getirmeyi planlıyorsunuz?

- Akbank Caz Festivali ile her yıl dünya çapında caz müzisyenlerini, SSM ile iki yılda bir düzenlediğimiz sergilerle de Rodin, Dali, Anish Kapoor, Ai Weiwei, Marina Abramovic ve David Hockney gibi ünlü sanatçıları Türkiye’ye getiriyoruz. Ayrıca Contemporary İstanbul’la iş birliğimizle çağdaş sanatçıları İstanbul’da ağırlıyoruz. SSM ve Contemporary İstanbul’la olan iş birliklerimiz sayesinde, sanat dünyasındaki en önemli isimleri Türkiye’ye getirmeye devam edeceğiz. Gelecekte de, ses getiren isimleri ülkemizde ağırlamayı planlıyoruz.

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Gençlerin sanata ilgisi arttı

◊ Gençlerin sanata bakış açısını nasıl değerlendirirsiniz?

- Özellikle son yıllarda gençlerin sanata büyük bir ilgisi oluştu. Ben de katıldığım sanat etkinliklerinde bu durumu doğrudan gözlemleyebiliyorum. Sanat gün geçtikçe daha erişilebilir bir hale geliyor. Çağın sunduğu imkânlar da sanatın kendisini etkilemeye başlıyor. Bugün sanat dünyasına baktığımızda teknoloji ve sosyal medyayla şekillenen pek çok eser görüyoruz.

◊ Sizin sanata olan düşkünlüğünüzün temelleri ne zaman atıldı?

- Sanat sevgisini ilk olarak ailemde kazandım. Sanatla ilgili insanların arasında büyüdüm. 1989’da Akbank’a geldiğimdeyse Hamit Belli’nin sanata olan düşkünlüğünden çok etkilendim. Hamit Bey’in etkisiyle çağdaş sanata ilgim arttı. Sanat danışmanımız Gürol Sözen vasıtasıyla da pek çok sanatçıyla tanıştım, sanat dünyasının içine girdim. Zaten Akbank’ta olup sanattan uzak kalabilmek mümkün değil. Aynı zamanda yoğun çalışan bizim gibi insanların mutlaka sanatla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sanat hem size olaylara farklı bir pencereden bakabilmek için bir perspektif kazandırıyor hem de dinlendiriyor.