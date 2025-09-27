Sanat hayatının 30. yılını kutluyor

Haberin Devamı

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konser, izleyiciler için hazırlanan sürpriz bir video gösterimiyle başladı. Video bittiğinde sahneye adım atan Erçetin, ilk olarak Fransızca bir şarkı seslendirdi.

Sanatçı, 30 yıllık müzik kariyerinden izler taşıyan özel repertuvar da sundu. İlk yarının finalinde sahneye katılan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Çocuk Korosu, ayakta alkışlandı. Konserin ikinci yarısında ise sahneye 23 kişilik bir orkestra çıktı ve Erçetin ile Balkan ezgilerini seslendirdiler.

3 saat süren konser boyunca Candan Erçetin, izleyicisiyle sıcak bir diyalog kurdu. Sanatçı, 2 Ekim’de ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.