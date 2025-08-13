Sanat hayatının 30. yılını kutladı

Haberin Devamı

Sanat kariyerinin 30. yılını sahnede kutlayan Erçetin, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatçı, Bilfen Çocuk Korosu ile “Elbette” şarkısını söyledi.

Erçetin, “Korkacak ne olabilir. Umudumuz onlarda. Hanımlar beyler çok güzel söylediniz, gerçekten. Birlikte söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Candan Erçetin, 2000 yılında çıkardığı “Annem” şarkısının da hikâyesini dinleyicilerle paylaştı:

“Anneye dair bir sözler söylemek istiyordum. Şarkı sözü yazabileceğimi düşünmüyordum. Yazdığına inandığım arkadaşlarımla olsun çok istedim. Bir türlü olmadı. 1999 zaten karanlık bir yıldı. Tam albümün yapım sürecinde deprem oldu, korkunçtu her şey. Kendime ‘Yazıyorsun’ dedim ve sözler çıktı. Çok mutlulukla, annem hayattayken de gittikten sonra da çok huzurla söylediğim sözler.”