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Sanal medya Kanal D'yi takip ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D #Instagram#Facebook
Sanal medya Kanal Dyi takip ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 11:17

Türkiye, haziran ayında da Kanal D’yi tercih etti. Türkiye’nin televizyonu Kanal D, Instagram ile Facebook'ta etkileşim ve erişimde, TikTok'ta etkileşim ve görüntülenmede, X'te etkileşimde, YouTube'da ise görüntülenmede açık ara farkla birinci oldu.

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MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞIYOR
Her yaştan izleyici kitlesini ekranda buluşturan Kanal D, ilgiyle izlenen dizileri “Uzak Şehir”, “Eşref Rüya”, “İnci Taneleri” ve “Arka Sokaklar” başta olmak üzere, “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak”, “Password”, “Kuralsız Sokaklar”, “Gelinim Mutfakta”, “Magazin D”, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza” gibi programları ve haber bültenlerine özel üretilen içeriklerle sanal medyada zirveye oturdu. Yenilikçi yaklaşımlarla sanal medyada ön plana çıkmayı başaran Kanal D, kullanıcıların yorum ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Sanal medya Kanal Dyi takip ediyor


 

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#Kanal D#Instagram#Facebook

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