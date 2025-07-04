Sanal medya Kanal D'yi takip ediyor

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MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞIYOR

Her yaştan izleyici kitlesini ekranda buluşturan Kanal D, ilgiyle izlenen dizileri “Uzak Şehir”, “Eşref Rüya”, “İnci Taneleri” ve “Arka Sokaklar” başta olmak üzere, “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak”, “Password”, “Kuralsız Sokaklar”, “Gelinim Mutfakta”, “Magazin D”, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza” gibi programları ve haber bültenlerine özel üretilen içeriklerle sanal medyada zirveye oturdu. Yenilikçi yaklaşımlarla sanal medyada ön plana çıkmayı başaran Kanal D, kullanıcıların yorum ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor.

