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San Sebastian’da büyük ödülün peşinde

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#San Sebastian Film Festivali#Yeşim Ustaoğlu#Öykü Karayel
San Sebastian’da büyük ödülün peşinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 09:47

YÖNETMENLİĞİNİ Yeşim Ustaoğlu’nun, başrollerini Öykü Karayel ve Metin Akdülger’in üstlendiği ‘Artakalan’ (What Remains) filminin dünya prömiyeri, İspanya’da bu yıl 74’üncüsü düzenlenen San Sebastian Film Festivali’nde yapıldı.

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Festivalin ana yarışmasında yer alan filmin ekibi, önceki gün yapılan gösterim öncesi basın mensuplarına poz verdi.

Ortak yapımcıları arasında Yağmur Ünal ve Irmak Pakdemir’in de yer aldığı ‘Artakalan’, yaratma gücünü ve yaşama sevincini yitirmeye başlayan şair Elif’in, başka bir yaşam ihtimalinin peşine düştüğü yolculuğu merkezine alıyor.

Yeşim Ustaoğlu, 2008 yılında “Pandora’nın Kutusu” filmiyle San Sebastian Film Festivali’nin ‘en iyi film’ ödülü olan Altın İstiridye’yi kazanmıştı.

 

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#San Sebastian Film Festivali#Yeşim Ustaoğlu#Öykü Karayel

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