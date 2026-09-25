San Sebastian’da büyük ödülün peşinde

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Festivalin ana yarışmasında yer alan filmin ekibi, önceki gün yapılan gösterim öncesi basın mensuplarına poz verdi.

Ortak yapımcıları arasında Yağmur Ünal ve Irmak Pakdemir’in de yer aldığı ‘Artakalan’, yaratma gücünü ve yaşama sevincini yitirmeye başlayan şair Elif’in, başka bir yaşam ihtimalinin peşine düştüğü yolculuğu merkezine alıyor.

Yeşim Ustaoğlu, 2008 yılında “Pandora’nın Kutusu” filmiyle San Sebastian Film Festivali’nin ‘en iyi film’ ödülü olan Altın İstiridye’yi kazanmıştı.