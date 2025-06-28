San Marino’nun kültür elçisi

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İTALYAN YILDIZLA DÜET

2016 ve 2019 yıllarında Eurovision Şarkı Yarışması’nda San Marino’yu temsil eden Serhat Hacıpaşalıoğlu, ülkede düzenlenen “Purple Night” adlı etkinlikte konser verdi. Hacıpaşalıoğlu gecede hem kendi şarkılarını seslendirdi hem de İtalyan yıldız Senhit’le düet yaptı.

KONSERİ BAKAN DA İZLEDİ

Konseri izlemeye gelenler arasında San Marino Turizm Bakanı Federico Pedini Amati ve İtalya devlet televizyonu RAI’nin başkanı Roberto Sergio da vardı. Bakan Amati, konser öncesi Serhat Hacıpaşalıoğlu ile kulisinde bir araya geldi, San Marino’nun fahri kültür elçisi olarak ülke tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

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