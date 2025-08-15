×
Samar Dadgar'dan Özcan Deniz'e sahne önünde aşk dolu destek

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 10:51

BİR süredir annesi Kadriye Deniz ve abisi Ercan Deniz’le yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Özcan Deniz önceki akşam Cahide Alaçatı sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

Özcan Deniz’i annesinin hedefinde olan eşi Samar Dadgar da yalnız bırakmadı. Özcan Deniz aşk şarkılarını eşinin gözlerinin içine bakarak söyledi.

Sanatçı, sahnesinin ardından Gazete Magazin’in sorularını yanıtladı. Eşi Samar Dadgar’ın yaşanan polemikler yüzünden sorulara yanıt vermediğini belirten Özcan Deniz, “Kız bir şey demeye korkuyor” dedi.

Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde sosyal medyada uzun bir açıklama yayınlayarak abisinin kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürmüştü. Vasiyetini de açıklayan Deniz ailesine “Cenazeme gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız” diye seslenmişti.

