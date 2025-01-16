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Sakin kalmak en sağlıklısı

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#Burak Deniz#Serenay Sarıkaya#Ayşe Barım
Sakin kalmak en sağlıklısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 08:29

Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Burak Deniz’e tekelleşme iddiası ve eski dizi partneri Serenay Sarıkaya’yla ilgili dedikodular soruldu.

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Oyuncu, “Magazinde adı geçen şahısları ilgilendiriyor. Tekelleşme konusunda ise bir soruşturma söz konusu ve sonucu beklenecek” dedi.

Sakin kalmak en sağlıklısı



Deniz, “Tartışmalar sürerken bazı oyuncular mobbing’e uğradıklarını açıkladı, siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Yaşamadım. Şu an söylenen her şey bir yere çekiliyor. Sakin kalmanın ve süreci izlemenin en sağlıklısı olduğunu düşünüyorum.”

 

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#Burak Deniz#Serenay Sarıkaya#Ayşe Barım

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