Sakin kalmak en sağlıklısı

Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 08:29
Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Burak Deniz’e tekelleşme iddiası ve eski dizi partneri Serenay Sarıkaya’yla ilgili dedikodular soruldu.
Oyuncu, “Magazinde adı geçen şahısları ilgilendiriyor. Tekelleşme konusunda ise bir soruşturma söz konusu ve sonucu beklenecek” dedi.
Deniz, “Tartışmalar sürerken bazı oyuncular mobbing’e uğradıklarını açıkladı, siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:
“Yaşamadım. Şu an söylenen her şey bir yere çekiliyor. Sakin kalmanın ve süreci izlemenin en sağlıklısı olduğunu düşünüyorum.”