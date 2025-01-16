Sakin kalmak en sağlıklısı

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Oyuncu, “Magazinde adı geçen şahısları ilgilendiriyor. Tekelleşme konusunda ise bir soruşturma söz konusu ve sonucu beklenecek” dedi.

Deniz, “Tartışmalar sürerken bazı oyuncular mobbing’e uğradıklarını açıkladı, siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Yaşamadım. Şu an söylenen her şey bir yere çekiliyor. Sakin kalmanın ve süreci izlemenin en sağlıklısı olduğunu düşünüyorum.”