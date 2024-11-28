Haberin Devamı

ANNE OLMAK İSTERDİM

- 9 yıl arayla annemle babamı kaybettim. 32 yaşındaydım, benim annemi anlayabileceğim, annemin bana yakın olacağı yıllarda kaybettim annemi... Annem içimde ukte...



Anne olmak isterdim. Geç evlendim. Geç evlenince, geç çocuk sahibi olmaya çalışıyorsun, önüne bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Ben de aşamadım o sıkıntıları.

EŞİME SAKIN BİR DAHA BANA ÇİÇEK ALMA DEDİM

Hiç romantik biri değilimdir. Hiç sevmem öyle şeyler, çiçek alsınlar, hediye alsınlar, hiç sevmem! Murat bir gün eve elinde çiçekle geldi, sakın bir daha bana çiçek alma dedim, hediye de alma dedim bana. Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri, sevgililer gününde doğum gününde bana hediye almak zorunda değilsin. Evlilik yıldönümümüzü de karşılıklı olarak unuttuğumuz için bizim hiç o taraklarda bezimiz yok...



Şöhret bulunmaz bir Hint kumaşı değil. Kendi açımdan, her hafta televizyonda bir yerimiz var ve tanınıyoruz. Seyirci seni yaptığın şeylerden takdir ediyor, yolda çeviriyor sana güzel duygularını söylüyor, insanı memnun eden, mutlu eden memnun eden bir şey... Bazı insanların bu durum ayağına dolanıyor olabilir, zorlukları olabilir şöhretin, benim ayağıma dolanmıyor, keyfini çıkarıyorum. Herkes aynı şekilde karşılayamayabilir, ben memnunum.