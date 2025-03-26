Sahte hesaptan şikâyetçi

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Sanatçı, “Şu hesabı şikâyet edip kapattırabilir miyiz? Adımı kullanıp benimle ilgisi olmayan paylaşımlar yapıyor, bıktım” şeklinde bir paylaşım yaptı. Tilbe’nin avukatı Handan Bakbak da söz konusu hesap için şikâyette bulunduklarını açıkladı:

“Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve kötü niyetli klavye kullanıcılarıyla yıllardır mücadele eden müvekkilimiz, kamuya mâl olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı, ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır. Adını kullanarak ve ne garabettir ki ‘mavi tik’li sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri paylaşan, öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişiler hakkında yasal işlemleri başlattığımızı duyurur, bu paylaşımlara itibar etmemenizi rica ederiz.”

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