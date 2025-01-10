Sahneleri özledim

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Uzun süredir sahnelerde olmayan Karaibrahimgil “Eşim ve çocuğumla şehir dışında yaşıyoruz ama yeni şarkılarla geri döneceğim. Sahneleri çok özledim, o yüzden bundan sonra daha çok sahnelerde olacağım. Ben uzun süre sahnelerde kalmayı düşünüyorum, emeklilik düşünmüyorum” dedi.

Meslektaşlarının iddialı sahne kıyafetleri sorulan şarkıcı “Ben başka sanatçıların sahne kostümlerini takip etmiyorum. Ben kendi sahne kıyafetlerimle çok mutluyum. Kostüm, bir sanatçının kendini anlatma şekli bence” diye konuştu.

Karaibrahimgil yeni şarkıcılardan Melike Şahin’i beğendiğini de sözlerine ekledi.