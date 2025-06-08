Sahnelerde bayram coşkusu

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Hande tarzı

Hande Yener, Antalya Mirage Park Resort’un bayram sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı. Yener’in yerli ve yabancı hayranları bütün şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçının bayrama özel tarzı da dikkat çekti.

Sağlık ve sevgiyle

Koray Avcı önceki akşam Antalya Kremlin Palace Hotel’de şarkılarını söyledi. Sanatçı, “Bayramın bu ilk gününde sizlerle olmak büyük mutluluk. Bayramı sağlık ve sevgiyle kutluyorum” dedi.

Türk olmaktan gurur duyuyorum

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Buray, ‘Bayram Konserleri’ serisinin açılışını Bodrum’da yaptı. Buray, “Dünyayı gezmeyi çok seviyorum. Şimdiye kadar birçok memleket gezip, birçok ülke gördüm. Benim tüm seyahatlerimde her gidiş heyecan, her dönüş bambaşka bir mutluluktur. Samimiyetle söylüyorum ki, biz başka bir ülkeyiz, başka insanlarız, bambaşka bir milletiz. Türk olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Öğrencilere bedava bilet

Melek Mosso, bayramı Merit Crystal Cove Hotel sahnesinde kutladı. Şarkıcı, “Eskisi gibi öğrencilerimiz konserlerimize gelemiyor. Bazen öğrenci ve öğretmenlere bilet gönderiyorum” dedi. (Behlül AYDIN)

Musti'ye bu yaz tatil yok

Mustafa Sandal önceki akşam Kıbrıs İskele’deki Grand Sapphire Resort’teydi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaşan Sandal, “Çok güzel bir şarkı üzerinde çalışıyorum. Herkes tatildeyken ben çalışmaya devam edeceğim. Bu yaz konserler ve stüdyo arasında geçecek” dedi.

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Açılış izdihamı

Şarkıcı Ekin Akkaş, bayramın ilk günü Bodrum’da yeni açtığı Güno Restoran’da sanatçı arkadaşlarını ağırladı. Akkaş, gecede izdiham yaşadıklarını söyledi. Erhan Yazıcıoğlu ve Nil Ünal yanında Müşerref Akay da misafir sanatçı olarak açılışta şarkılarını seslendirdi. Davetliler, Akay’ı sahnede özlediklerini söyledi.

Çiçek bahçesine dönüştük

Gülben Ergen önceki akşam Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel’deydi. Sanatçı, Gülşah Saraçoğlu tasarımı kıyafet giydi. Ergen, “Gülşah, ‘Japonya’nın sakura bahçelerini dikiyorum sana bayramda’ dedi. Konserimiz çiçek bahçesine dönüştü” diye konuştu.

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Harbiye'yi hayal ettim

Simge bayramın ilk günü Paribu Jolly Joker Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, Harbiye sahnesinin özel anlamlar taşıdığını dile getirdi: “Harbiye’de izlediğim ilk konser Sezen Aksu’ydu. O an, bir gün bu sahnede olmayı ve Sezen Aksu’yu izlerken hissettiğim heyecanı yaşamayı hayal etmiştim.” (Sayit DURMAZ)