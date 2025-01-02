Sahnelerde 2025 coşkusu

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MUTLULUK VE HUZUR GETİRSİN





AJDA Pekkan yılbaşı gecesi İstanbul Marriott Hotel’de konser verdi. Gece boyunca dillerden düşmeyen hit şarkılarını seslendiren Süperstar hayranlarının yeni yılını “Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Her şey gönlünüzce olsun” diyerek kutladı.

YILBAŞI KIRMIZISI





Nükhet Duru yeni yıla Antalya Kemer’deki Akra Otel’de girdi. Sanatçı, Gülşah Saraçoğlu imzalı kırmızı mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

GÜZEL ANILAR BİRİKSİN

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Ünlü sanatçı Sibel Can, yeni yıl konserini Cahide Palazzo sahnesinde verdi. Gecede Amor Garibovic imzalı elbise giyen ünlü sanatçı tüm dinleyicilerine “2025’te her şey istediğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi sevdiklerinizle birlikte gönlünüzce olsun inşallah. 2025’te güzel anılar biriktirelim. Sizi çok seviyorum, mutlu yıllar diliyorum” temennisinde bulundu.

BİR ÖMÜR EL ELE





SEDA Sayan, 2025’i Batum’da karşıladı. 30 Aralık doğumlu Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile sahnede 62’nci yaşını da kutladı. Ökten eşine bir buket kırmızı gül hediye etti. Çağlar Ökten, Instagram hesabından da Sayan’ın yeni yaşını şu sözlerle kutladı: “Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun. İyi ki doğdun aşkım.”

AYNI SAHNEDE BULUŞTULAR





‘İmparator’ lakaplı İbrahim Tatlıses ve pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç yeni yılı İstanbul’da bulunan Wow Otel’de müzikseverlerle karşıladı. 2025 yılına sahnede birlikte ‘merhaba’ diyen ikili özel repertuvarlarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece sundu.

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İZMİR’DE SAHNEYE ÇIKTI





Zuhal Olcay, İzmir-Sığacık’ta sahnedeydi. Ünlü sanatçı, Hiddenbay Teos Hotel’de yılbaşı konseri verdi.

HERKESE AŞK DİLEDİ





Sıla yılbaşına Kıbrıs’ta girdi. Kıbrıs Les Ambassadeurs Otel’de konser veren sanatçıyı izleyenler arasında oyuncu sevgilisi İlker Kaleli de vardı. Yılbaşı öncesi yayınlanan yeni şarkısı “Hep Olsun Aşk”ı söyleyen Sıla şarkının adına gönderme yaparak sevenleri için yeni yıldan sağlık, mutluluk ve aşk diledi.

HAYALİ GERÇEK OLDU





ŞARKICI Haluk Levent, Hatay’daki depremzedeler için yılbaşı gecesi ücretsiz konser verdi. Defne ilçesindeki Kültür Sanat Çarşısı’nda depremzedelerle bir araya gelen Levent, yeni yıla girmeye dakikalar kala minik Ahmet Kazar’ı sahneye davet etti. “Yandırdın Kalbimi Aman” şarkısıyla seyircileri coşturan Kazar, Haluk Levent’le aynı sahnede şarkı söyleyerek hayalini gerçekleştirdi.

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2025’TE ADALET İSTEDİ





Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, 31 Aralık gecesi Kıbrıs Kaya Artemis Hotel’de sahne aldı. Gümüş rengi bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı misafirlerinin yeni yılını, “2025’in tüm dünya için daha adaletli geçmesini diliyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun” sözleriyle kutladı.