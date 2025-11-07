Sahneden düştü, ölümden döndü… Kimseyi dinlemiyor: Efsane rolünden vazgeçmiyor!

Haberin Devamı

Sinemanın ve tiyatronun efsane ismi, Sir unvanlı usta oyuncu Ian McKellen, yeniden çekilecek bir Yüzüklerin Efendisi filmi için yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

86 yaşındaki aktör, 2001-2003 yılları arasında çekilen Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde (Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü) canlandırdığı ve onu tüm dünyanın tanımasına vesile olan efsane rolü Gandalf’ı bir kez daha oynayacak.

Sir Ian McKellen, sinemadan kopmaması bir yana büyük aşkı tiyatrodan da vazgeçmiyor. Ve geçen yıl tiyatro sahnesinden düşüp çok ciddi bir sakatlık geçirdi.

Oyun sergilenirken bir anda sahneden düşen efsane oyuncu bileğini kırmış ve omurgasında da çatlaklar oluşmuştu. Ian McKellen uzun süren tedavisinin ardından işlerine geri döndü.

Oyunculuğa büyük bir tutkuyla bağlı olan ancak artık sağlığı giderek bozulmaya başlayan Ian McKellen Yüzüklerin Efendisi'nin yeni filminde Gandalf rolünü tekrar canlandırmak konusunda ısrarcı davranıyor.

"Yüzüklerin Efendisi: Gollum'un Peşinde" adlı yeni Yüzüklerin Efendisi filminin 17 Aralık 2027'de vizyona girmesi ve çekimlerin Yeni Zelanda'da Mayıs 2026'da başlaması planlanıyor.

90 yaşına merdiven dayayan ve daha yeni ölümden dönen Ian McKellen sağlık sorunlarına rağmen yavaşlamak istemediğini söyledi ve “Gelecek yıl Orta Dünya'ya geri dönüp biraz Gandalf’ı canlandırmak istiyorum.” dedi.

Efsane oyuncu yaşadığı korkutucu kazanın ardından rol aldığı oyundan ayrılmak zorunda kalmış ve kendi sağlığını hiç umursamadan seyircisini hayal kırıklığına uğrattığı için utandığını söylemişti.

Sir Ian McKellen kendisinin de “Ucuz atlattım, bir an öleceğimi sandım” dediği kazanın ardından bir filmde daha rol aldı.

Ancak doktorlarının uyarısıyla The Christophers adındaki bu filmin geçen eylül ayında yapılan galasına katılmadı. Filmin gösterildiği Toronto Film Festivali'ne önceden kaydedilmiş bir videosunu yollayan usta oyuncu sevenlerine “Doktorlarım bana uçağa binmemem gerektiğini söyledi. Sizi hayal kırıklığına uğrattım ama tedbirli olmak pişman olmaktan iyidir" sözleriyle seslendi.