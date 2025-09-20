Sahnede sürpriz yaptı

Haberin Devamı

“Nota Nota Dostluk” sloganıyla Süreyya Operası’nda gerçekleşen festivalde konserler ve söyleşiler düzenlendi. Festivalin seçkin programı kapsamında 30 sanatçının konuk olduğu toplam 18 etkinlik yapıldı.

Yaklaşık 5 bin dinleyici ve katılımcı da festivali takip etti. Etkinlikler, acapella müziğin dünyadaki en ünlü temsilcilerinden, Grammy ve Emmy ödüllü The King’s Singers’ın ilk Türkiye konseriyle de sona erdi.

Seyirciler, Melike Demirağ sürprizi ile keyifli bir gece geçirdi.

Sanatçı, The King’s Singers ile birlikte “Arkadaş” şarkısını seslendirdi. Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival için gelecek yılın çalışmaları ise şimdiden başladı.