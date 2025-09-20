×
Sahnede sürpriz yaptı

#5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali#Melike Demirağ#The King'S Singers
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 09:26

5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 5-18 Eylül tarihleri arasında önemli oda müziği gruplarını ve yıldız isimleri İstanbul’da ağırladı.

“Nota Nota Dostluk” sloganıyla Süreyya Operası’nda gerçekleşen festivalde konserler ve söyleşiler düzenlendi. Festivalin seçkin programı kapsamında 30 sanatçının konuk olduğu toplam 18 etkinlik yapıldı.

Yaklaşık 5 bin dinleyici ve katılımcı da festivali takip etti. Etkinlikler, acapella müziğin dünyadaki en ünlü temsilcilerinden, Grammy ve Emmy ödüllü The King’s Singers’ın ilk Türkiye konseriyle de sona erdi.

Seyirciler, Melike Demirağ sürprizi ile keyifli bir gece geçirdi.

Sanatçı, The King’s Singers ile birlikte “Arkadaş” şarkısını seslendirdi. Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival için gelecek yılın çalışmaları ise şimdiden başladı.

