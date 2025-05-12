Safiye Soyman'ın gözyaşları

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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soyman “Anneler gününe özel bugün Kıbrıs’ta sahnedeyiz. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Benim için buruk bir anneler günü. Gözüm hep yaşlı, yüreğim hep yanık şekilde sahneye çıkıyorum. Hep ağlayarak çıkıyorum sahneye. Sahnem olduğu için mezarına gidemedim. Yardımcımız gitti, orada beni görüntülü aradı. Anneler günümüzü kutladık oğlum ile.” derken gözyaşlarını tutamadı.

