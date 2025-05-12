Safiye Soyman'ın gözyaşları

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 15:20
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, önceki gece Kıbrıs Concorde Tower Otel’de sahne aldı.
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soyman “Anneler gününe özel bugün Kıbrıs’ta sahnedeyiz. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Benim için buruk bir anneler günü. Gözüm hep yaşlı, yüreğim hep yanık şekilde sahneye çıkıyorum. Hep ağlayarak çıkıyorum sahneye. Sahnem olduğu için mezarına gidemedim. Yardımcımız gitti, orada beni görüntülü aradı. Anneler günümüzü kutladık oğlum ile.” derken gözyaşlarını tutamadı.
BU ACIYI YÜREĞİMİZE GÖMEREK SAHNEYE ÇIKIYORUZ
Soyman “Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu acıyı yüreğimize gömerek sahneye çıkıyoruz. Daha fazla konuşamayacağım, lütfen beni affedin. Sahneye çıkacağım, ağlamak istemiyorum” diyerek röportajı sonlandırdı. Röportaj sonrası Faik Öztürk
ile beraber sahneye çıkan Soyman, kendilerini dinlemeye gelen seyircilere eğlenceli bir gece yaşattı.