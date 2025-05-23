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Saatler önce pilot kabininden fotoğraf paylaşmıştı… Ünlü müzisyen uçak kazasında öldü!

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#Uçak Kazası#ABD#Daniel Williams
Saatler önce pilot kabininden fotoğraf paylaşmıştı… Ünlü müzisyen uçak kazasında öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 10:36

Dün ABD'nin San Diego şehrinde bir küçük uçak yerleşim yerine düşmüş, düşerken de 15 eve birden çarpıp deyim yerindeyse ortalığı savaş alanına çevirmişti.

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Kazayla ilgili detaylar belli olunca uçakta bulunan ünlü müzisyen Daniel Williams’ın kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

The Devil Wears Prada grubuyla tanınan ünlü davulcu Daniel Williams, dün New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda bulunan Cessna 550 tipi küçük uçağa binerken kendisini filme almıştı.

Saatler önce pilot kabininden fotoğraf paylaşmıştı… Ünlü müzisyen uçak kazasında öldü

Yerel medyada yer alan haberlerde Daniel Williams’ın bindiği uçağın 15 eve çarptığı, evlerin yanı sıra bölgedeki araçların da alev aldığı öğrenildi.

39 yaşındaki ünlü müzisyen küçük uçağın pilot kabininde çekilmiş fotoğraflarını da paylaşmış, “Ben artık yardımcı pilot oldum” yazmıştı.

Saatler önce pilot kabininden fotoğraf paylaşmıştı… Ünlü müzisyen uçak kazasında öldü

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Uçağın kontrol panelinin de fotoğrafını çekip “İşte gidiyoruzzzzz” yazan ünlü isim saatler içinde hayatını kaybetti.

Uçak Kaliforniya'ya devam etmeden önce Wichita, Kansas'ta yakıt almak için durdu ve nihayetinde Montgomery-Gibbs Executive Havaalanı'na yakın bir yerde, San Diego'da bulunan sakin bir mahallenin üstüne düştü.

Saatler önce pilot kabininden fotoğraf paylaşmıştı… Ünlü müzisyen uçak kazasında öldü

39 yaşındaki Williams, jetin varış noktası olan San Diego'da yaşıyordu. 2016'da üyesi olduğu The Devil Wears Prada'dan ayrılmıştı ve yazılım mühendisi olmuştu.

Kazada uçağın üzerine düştüğü evlerde yaşayanlardan ölen olmazken Daniel Williams ve yanında bulunan arkadaşı müzik menajeri ve pilot Dave Shapiro hayatını kaybetti.

Saatler önce pilot kabininden fotoğraf paylaşmıştı… Ünlü müzisyen uçak kazasında öldü

Uçağı Dave Shapiro’nun geçen yıl satın aldığı ortaya çıktı.

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#Uçak Kazası#ABD#Daniel Williams

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