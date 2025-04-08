Ruh ikizimle beraberiz

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Dubai’deki Global Village’da düzenlenen özel gece öncesinde sanatçılar bir araya geldi. İkili birlikte objektif karşısına geçip renkli pozlar verdi.

Assala Nasri bu kareleri sosyal medya hesabında şu notla yayınladı: “Bugün Dubai’de buluşuyoruz. Ve yanımda çok değerli bir dostum var; sesine hayran olduğum, sanatının benim sanatımla ruh ikizi olduğunu hissettiğim biri. Kendisiyle sadece sanatsal olarak değil, kişisel olarak da çok yakınız. Hazırlıklarım sırasında yanımda olmak istemesi beni çok mutlu etti. Kıymetli ziyaretiyle gönlümü onurlandıran, büyük Türk sanatçısı, eşsiz sesiyle sevdiğim canım Ebru Gündeş.”

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tüm dünya gibi sesine hayranım

Ebru Gündeş de aynı kareleri sayfasında Assala Nasri’ye övgüler yağdırarak paylaştı: “Bütün dünya gibi benim de sesine hayran olduğum canım Assala; davetin, misafirperverliğin ve dostluğun için sonsuz teşekkür ederim. Ve tabii ki senin gibi büyük bir yorumcudan böyle güzel cümleler duymak benim için çok kıymetli. İyi ki varsın, iyi ki seni tanıdım. Sen hep şarkı söyle ve biz hep seni dinleyelim” sözleriyle dile getirdi.