Ronaldinho Kıbrıs’ta

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Ünlü yıldız Kıbrıs’ta düzenlenecek International Summer Awards Ödül Töreni’ne katılacak.

Pars International Medya’nın davetlisi olarak gelen ünlü futbolcu, şirket ortakları Kurban Akar, Oğuz Ünal Kalafat ile birlikte ödül töreninin sunucusu olan gazeteci Tayyar Işıksaçan ve Çilem Dağıstanlı tarafından karşılandı.

Üç gün boyunca Kıbrıs’ta Chamada Prestige Otel’de konaklayacak Ronaldinho’ya gecede ‘onur ödülü’ takdim edilecek. Törende ünlü sanatçı Gülben Ergen de sahneye çıkacak. Ronaldinho ödül töreninin ardından İstanbul’a gelecek.