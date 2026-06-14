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Romantik tatil

Güncelleme Tarihi:

#Eylül Tumbar#Enes Koçak#Bodrum
Romantik tatil
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 10:24

Genç oyuncu Eylül Tumbar, sevgilisi Enes Koçak ile birlikte Bodrum Yalıkavak’ta objektife takıldı.

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Yaz sezonunun tadını çıkaran çift, gün boyunca deniz ve güneşin keyfini yaptı.

Romantik tatil

Bir an olsun birbirlerinden ayrılmayan çift, romantik görüntüleriyle çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

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Romantik tatil

Romantik tatil

 

 

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#Eylül Tumbar#Enes Koçak#Bodrum

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