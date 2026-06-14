Romantik tatil

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 10:24
Genç oyuncu Eylül Tumbar, sevgilisi Enes Koçak ile birlikte Bodrum Yalıkavak’ta objektife takıldı.
Yaz sezonunun tadını çıkaran çift, gün boyunca deniz ve güneşin keyfini yaptı.
Bir an olsun birbirlerinden ayrılmayan çift, romantik görüntüleriyle çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.
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