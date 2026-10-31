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Roma’da Cumhuriyet resepsiyonu

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#Can Yaman#Cumhuriyet Bayramı#Roma Büyükelçiliği
Roma’da Cumhuriyet resepsiyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 09:00

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yılı dolayısıyla Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlatılan ve Türk bayrakları asılan Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonda, ev sahibi Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen, Büyükelçilik Müsteşarı Tuna Yücal Modrak, Büyükelçilik Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Ali Öztop, konukları kapıda karşıladı.

Davete kariyerini İtalya’da sürdüren ünlü oyuncu Can Yaman da katıldı.

Resepsiyonda büyük ilgi gören ünlü aktör, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Resepsiyonda iki ülkenin milli marşlarını Venedik’in ünlü Fenice Tiyatrosu tenorlarından Safa Korkmaz seslendirdi.

Ardından Türk solist Selen Çapacı ve orkestrası bir konser verdi. Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.

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#Can Yaman#Cumhuriyet Bayramı#Roma Büyükelçiliği

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