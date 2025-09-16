Robbie Williams’tan İstanbul’a mesaj

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek konser öncesinde Türkiye’deki hayranlarına özel bir videolu mesaj gönderdi. “Merhaba İstanbul, ben Robbie Williams. 7 Ekim’de Ataköy Marina’da sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size elimden gelen en iyisini sunacağıma söz veriyorum” diyen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Birlikte güleceğiz, şarkılar söyleyeceğiz, dans edeceğiz, zıplayıp coşacağız. Belki biraz ağlayacağız da. Unutulmaz bir gece olacak. İstanbul’da görüşmek üzere.”