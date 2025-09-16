Robbie Williams’tan İstanbul’a mesaj

×
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 09:10

Robbie Williams, 7 Ekim’de İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

 Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek konser öncesinde Türkiye’deki hayranlarına özel bir videolu mesaj gönderdi. “Merhaba İstanbul, ben Robbie Williams. 7 Ekim’de Ataköy Marina’da sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size elimden gelen en iyisini sunacağıma söz veriyorum” diyen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Birlikte güleceğiz, şarkılar söyleyeceğiz, dans edeceğiz, zıplayıp coşacağız. Belki biraz ağlayacağız da. Unutulmaz bir gece olacak. İstanbul’da görüşmek üzere.”

