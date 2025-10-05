Robbie Williams’ın İstanbul konseri iptal edildi

Haberin Devamı

Eşi Ayda Field Türk kökenli olduğundan Türkiye ile özel bir bağı bulunan İngiliz sanatçı, 7 Ekim’de Ataköy Marina’da sahneye çıkacaktı.

Field’ın annesi Gwen Field’ın Yahudi olması gerekçe gösterilerek tehdit edilmesi üzerine, konser güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Konserin organizasyonunu üstlenen Atlantis Yapım, konuyla ilgili şu duyuruyu yaptı:

“Robbie Williams konseri, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir. Bilet iade işlemleri, biletin alındığı platform üzerinden kısa süre içinde yapılacaktır.” Ayda Field’ın Türk olan babası Haldun Evecan 2014’te hayatını kaybetmişti.