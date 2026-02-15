Riyad’da dev buluşma... 1 saat için 20 milyon TL!

Haberin Devamı

Gündeş, Riyad Season etkinliklerinin final konserinde Assala’nın sahnesine konuk oldu. 15 bin kişilik Mohammed Abdo Theater konser salonunda alkışlar eşliğinde sahneye gelen Gündeş’in Assala’yla yaptığı düetler unutulmaz anlara sahne oldu.

İkili, Ebru Gündeş’in “Gönlümün Efendisi” ve Assala’nın “Aktar” isimli şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Sonrasında bir şarkı daha söyleyen Gündeş, sahneden yine alkışlar eşliğinde ayrıldı.

1 saat için 20 milyon TL

Ebru Gündeş’in konser için aldığı ücret dudak uçuklattı. Sanatçının 1 saat için aldığı sahne ücretinin 20 milyon TL olduğu iddia edildi.