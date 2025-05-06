Reyhan Karaca: Şimdiki aklım olsa affederdim

Haberin Devamı

Karaca, özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu; ünlü bir oyuncuyla evlenmek üzereyken nikâhı iptal ettiğini açıkladı.

Gözyaşlarına engel olamayan Karaca, şöyle konuştu:

“İnat ettim. O evlendi, çocuk sahibi oldu. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama aklıma geliyor tabii ki. Şimdiki aklım olsaydı daha affedici olabilirdim. Bu huyumdan nefret ediyorum, kafam atıyor ve altın vuruş yapıyorum. Üzerinden çok sular aktı. Şimdi görüyorum televizyonda, çok başarılı işler yapıyor.”