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Reyhan Karaca: Şimdiki aklım olsa affederdim

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#Reyhan Karaca#Banu Noyan’La En Moda#Banu Noyan
Reyhan Karaca: Şimdiki aklım olsa affederdim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 09:18

90’ların popüler şarkıcılarından Reyhan Karaca, “Banu Noyan’la En Moda” programına konuk oldu.

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Karaca, özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu; ünlü bir oyuncuyla evlenmek üzereyken nikâhı iptal ettiğini açıkladı.

Gözyaşlarına engel olamayan Karaca, şöyle konuştu:

Reyhan Karaca: Şimdiki aklım olsa affederdim

“İnat ettim. O evlendi, çocuk sahibi oldu. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama aklıma geliyor tabii ki. Şimdiki aklım olsaydı daha affedici olabilirdim. Bu huyumdan nefret ediyorum, kafam atıyor ve altın vuruş yapıyorum. Üzerinden çok sular aktı. Şimdi görüyorum televizyonda, çok başarılı işler yapıyor.”

 

 

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#Reyhan Karaca#Banu Noyan’La En Moda#Banu Noyan

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