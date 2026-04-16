Ressam Hümeyra gözüyle kadın

Uzun yıllardır sahne ve ekran performanslarıyla tanınan sanatçı aynı zamanda resim tutkusuyla biliniyor.



Resimle ilişkisi lise yıllarına dayanan sanatçı, 1999 yılında Orhan Taylan’ın atölyesine katıldıktan sonra birçok esere imza attı.

İlk kişisel sergisi “Hümeyra’nın Kadınları”nı 2018 yılında açan sanatçı, eserlerinde çoğunlukla kadın figürlerine yer veriyor.

“Sanatsal bir şeyle ilgilenebilirim, onun dışında bir şey yapamam” diyen Hümeyra, çalışmalarında kadın temasını merkeze alıyor.